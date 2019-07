Schumacher, Jean Todt rivela: "Ho visto il Gp con lui, continua a lottare!"

Jean Todt, ex manager della Ferrari e oggi presidente della Fia (Federazione Internazionale dell'Automobile), torna a parlare dell'ex pilota di F1 Michael Schumacher, a sei anni dal terribile incidente sulle piste da sci avvenuto a Meribel, nelle Alpi francesi, il 29 dicembre 2013.

Todt, intervistato da Radio Monte Carlo, ha parlato (con grande cautela) delle attuali condizione del campione e del rapporto di amicizia che li lega ancora oggi, seppure in maniera diversa.

"Sono sempre molto cauto quando faccio queste dichiarazioni, ma è vero: ho guardato con lui le gare di Formula 1 nella sua casa in Svizzera. Michael non si arrende, continua a combattere ed è nelle migliori mani", ha dichiarato l'ex manager facendo riferimento al team che segue il campione in questa lunga fase di riabilitazione a cui è sottoposto.

Durante l'intervista, Todt ha anche rivelato che, anche se oggi non c'è più la comunicazione di un tempo, a legarli c'è ancora una grande amicizia, nata nella lunga esperienza condivisa in Ferrari dal 1996 al 2006, durante la quale Schumacher ha vinto ben cinque Mondiali.

Poi ha aggiunto: "Michael continua a lottare, e con lui la sua famiglia".

Intanto Mick Schumacher, il figlio 20enne di Michael, ha intrapreso la strada di suo padre. Pilota di formula 2 e membro della Ferrari Driver Academy, nel Gran Premio di Hockenheim ha avuto occasione di guidare la monoposto dell'indimenticabile campione.

(Credits photo: instagram/michaelschumacher)