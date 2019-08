Ilary Blasi soccorre un paparazzo in mare e lo fa salire sul suo yacht

È bella e anche gentile. Ilary Blasi è stata la protagonista di un bellissimo gesto al largo di Ponza. La showgirl si trovava sul suo yacht insieme al marito, Francesco Totti. Alcuni giorni di vacanza per riprendersi dalle fatiche lavorative. Ed ecco che all'orizzonte spunta un paparazzo, pronto a immortalare qualche momento intimo e segreto della coppia. Purtroppo, però, un'avaria al motore del gommone sul quale viaggiava ha fermato la sua corsa all'ultimo gossip. Ilary non ci ha pensato due volte: avvistato il fotografo in difficoltà, lo ha invitato a salire sulla sua barca e si è messa anche a scherzare con lui.

È nato così un simpatico siparietto, dove la Blasi sorride alla telecamera del cellulare mentre dice: "Adotta anche tu un paparazzo". Ma non solo, la moglie del pupone offre da bere e un spuntino a base di sushi al fotografo, che ne approfitta e si fa anche una doccia. "Non sei nessuno se non ti porti il paparazzo personale", continua a scherzare lei nelle storie Instagram.

Praticamente i ruoli si ribaltano. Per tutto il tempo della sua permanenza sullo yacht, il paparazzo viene immortalato dalla Blasi mentre mangia, mentre si fa il bagno, mentre guarda l'orizzonte. Un momento davvero divertente che ha spezzato la routine della coppia in vacanza.