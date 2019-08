Alessia Marcuzzi racconta la sua (vera) esperienza con gli UFO

Alessia Marcuzzi è una star indiscussa della tv nazional popolare. Tantissimi sono i programmi che conduce ogni stagione, e tantissimi anche i complimenti per il suo modo frizzante e a volte irriverente di trattare le situazioni che le si presentano davanti. In una recente intervista, la showgirl ha raccontato di quella volta che ha visto gli UFO.

Aveva 5 anni e si trovava al mare sul litorale laziale con la bisnonna. Dall'abitazione nella quale erano, la piccola Alessia ha visto uno strano ed enorme oggetto volante in cielo, che passava davanti alla finestra. "Sono entrata in contatto con forme di vita non terrestri. È stata un'esperienza forte", ha detto la conduttrice.

Per consolidare la sua esperienza paranormale, la Marcuzzi ha aggiunto che negli anni '70, tra Anzi e Nettuno, non fu la sola ad avvistare dischi misteriosi che volavano indisturbati. Poi negli anni, Alessia ha ammesso che in famiglia il racconto non fu preso molto sul serio, ma lei ci tiene a dire che è tutto vero. Quell'UFO lei l'ha visto veramente e ancora se lo ricorda benissimo, nonostante siano passati molti anni.

Tra un racconto e l'altro, la biondissima della tv si sta godendo qualche giorno di vacanza prima di tornare al lavoro. A metà agosto, infatti, inizieranno le riprese di Temptation Island Vip, che la vede alla conduzione.