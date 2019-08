Ecco la reazione di Macaulay Culkin sul reboot di “Mamma ho perso l’aereo”

Macaulay Culkin, l’attore diventato famoso per aver interpretato il piccolo Kevin, il protagonista del film cult anni ’90, “Mamma ho perso l’aereo”, non ha potuto fare a meno di commentare la notizia del reboot che realizzerà la Disney.

La casa di produzione lo ha annunciato proprio ieri ma non ha ancora reso noti i dettagli del progetto, né chi saranno i protagonisti, né tanto meno se intende coinvolgere o meno Culkin. L’attore a quanto pare sarebbe disponibile a partecipare in qualche modo: “Disney, chiamami!”, ha twittato ieri.

Certo, Macaulay ormai è un po’ troppo grande per interpretare il bambino protagonista del film, ma magari i produttori potrebbero valutare di affidargli la parte di qualche altro personaggio. “Questa è come potrebbe essere una versione aggiornata di Mamma ho perso l’aereo”, ha scritto l’attore, postando una foto che lo ritrae in versione casalinga e piuttosto trasandata, mentre è sul divano e mangia con il computer poggiato sulle ginocchia. Culkin, che in passato si è fatto conoscere anche per la sua vita dedita agli eccessi e per i comportamenti sopra le righe, ha saputo commentare la notizia con grande ironia.