Il figlio di Tina Cipollari debutta come trapper

Mattias Nalli, il figlio 15enne di Tina Cipollari (opinionista di Uomini & Donne) e Kikò Nalli (ex concorrente del GF16) tenta la strada della musica e debutta con il suo primo singolo trap: "Universo".

Mattias, che ha scelto il nome d'arte Nillas, ha comunicato la notizia sulla sua pagina Instagram (dove è seguito da quasi 20mila follower) scrivendo: "UNIVERSO è fuori su YouTube belli miei, voglio ringraziare @prod.rebel per la realizzazione di questo pezzo, e in particolare voglio ringraziare voi per il supporto fondamentale che mi date, un abbraccio".

Il brano, più che per l'esordio in sé, ha fatto notizia perché a lanciarlo è stato il figlio di due personaggi dello spettacolo.

In molti hanno subito attribuito la scelta artistica del ragazzo al fatto di avere due genitori famosi. Così Mattias ha deciso di mettere le cose in chiaro e ha pubblicato una Storia su Instagram in cui dice che i suoi genitori non hanno nulla a che vedere con la sua "carriera musicale".

«Io sono un ragazzo che se vuole una cosa se la prende da solo. Non mi serve l’aiuto di mia madre, di mio padre o di nessuno. Quindi se io una cosa la voglio me la prendo da solo senza l’aiuto di nessuno».

Rivolgendosi ai giornalisti, dice: «A me non piace il fatto che voi mettiate in mezzo i miei genitori perché sapete tutti chi sono, non mi piace che mettiate in mezzo i miei genitori sulla mia carriera musicale. Non mi piace, giornalisti, questa cosa mi fa davvero inca**are, perché i miei genitori in questa cosa non entrano affatto, quindi evitate di pubblicare str*nzate sul web e di farmi fare successo grazie a queste str*nzate. No, ragazzi, io il successo me lo guadagno attraverso la musica, non lo voglio attraverso i miei genitori, vi rimanga in testa questa cosa. Non mi avvicinate a nessun tipo di str*nzata varia».

