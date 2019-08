Aurora Ramazzotti, vacanze interrotte per un'emergenza: "Non riesco a tornare!"

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza erano in vacanza in Grecia quando una improvvisa emergenza li ha costretti ad organizzare un rientro anticipato di qualche giorno.

La coppia ha così acquistato in tutta fretta dei voli per Milano in partenza dall’aeroporto di Mykonos. Solo al momento dell'imbarco, al check in di Easy Jet, i due hanno scoperto con dispiacere che si trattava di posti in overbooking e che quindi avrebbero potuto imbarcarsi soltanto se qualcuno degli altri passeggeri non si fosse presentato.

Ovviamente così non è stato: Aurora e il suo fidanzato sono rimasti a terra ed è cominciata un'odissea durata quasi 10 ore per poter rientrare a casa.

La giovane Ramazzotti ha raccontato tutta la vicenda in una serie di Storie su Instagram, taggando anche la compagnia aerea che le ha causato un enorme disagio.

Le clip sono ironiche e divertenti nel classico stile di Aurora, anche se in questo caso, visto il disagio, si legge la nota di disappunto. In una storia, accaldata e stanca, scrive: “Fa un caldo porco metto le chiappe nel frigo” e guardando dritto in camera dice: “Se qualcuno osa dirmi qualcosa faccio un casino“.

In un altro aggiornamento si vede Aurora che canta "io sono ancora qua”, sulle note della canzone di Vasco di “Eh già”. Infine, la coppia riesce ad imbarcarsi su un volo delle 22:15 di un'altra compagnia e arriva all’aeroporto a Bergamo alle 00:30. L'odissea di Aurora e Goffredo è finalmente finita, dopo 10 lunghe ore!

(Credits photo: Instagram/therealauroragram)