Arriva l'app per trovare nuovi amici: si chiama Friendness

Ti trovi in una nuova città e non conosci nessuno? Ti stai annoiando e non sai cosa fare? Da oggi c'è Friendness, la nuova app che aiuta gli utenti ad incontrare nuovi amici nelle vicinanze con cui uscire per una birra o per una cena.

Si tratta di un'app tutta italiana che nasce con l'obiettivo di mettere in contatto dei piccoli gruppi di persone della stessa età che hanno in comune la voglia di fare amicizia. I gruppi non sono mai troppo grandi: vanno da un minimo di 3 ad un massimo di 5 persone. Questo per favorire la conversazione tra tutti i presenti e fare in modo che ci si possa conoscere meglio.

Non ci sono foto da sfogliare perché non si tratta affatto di un'app per cercare un partner.

Una volta creato il gruppo, gli utenti possono scambiarsi messaggi per cominciare a conoscersi e per organizzarsi su ciò che si desidera fare insieme.

E la sicurezza? Gli sviluppatori hanno pensato a che a questo. Infatti ogni utente avrà un punteggio karma che non rappresenta la "simpatia" dell'utente, ma l'affidabilità e l'uso più o meno appropriato che ha fatto dell'app.

L'app, dopo una fase di test, è già disponibile per iPhone e Android.

Pronti a trovare nuovi amici?