Tensione tra i principi William ed Harry: è colpa di Meghan?

Secondo gli esperti non accennano a migliorare i rapporti tra i due principi, William ed Harry. E, per i bene informati, la causa potrebbe essere ancora una volta (neanche a dirlo) Meghan Markle.

Le ultime dichiarazioni sulle tensioni che starebbero logorando il rapporto tra i fratelli di sangue reale arrivano dall'esperta di Corte Ingrid Seward, che ha detto la sua sulla questione in un documentario di Channel 5 dal titolo "William & Harry: Princes at War?".

La Seward ha affermato: "William è molto disturbato dal comportamento di Harry. Tutte le volte che il fratello e Meghan rompono il protocollo di Corte, danneggiano loro stessi e la monarchia".

L'esperta fa evidentemente riferimento alle polemiche scatenate dal recente viaggio dei duchi di Sussex ad Ibiza, ritenuto troppo dispendioso, e dall'uso di jet privati, un comportamento decisamente poco ecofriendly.

La Seward non sa dire se tra i due fratelli ci siano delle vere e proprie fratture, ma è convinta che William sia seriamente preoccupato per l'influenza negativa che queste critiche possono avere sulla stabilità del trono britannico. Harry e Meghan, infatti, non sono liberi di comportarsi come comuni cittadini, ma devono necessariamente rispettare delle regole.

(Credits photo: Instagram)