Atleta e modella russa di 25 anni muore durante l'allenamento

Shock nel mondo dell'atletica. Margarita Plavunova, atleta ed ex modella, è stata trovata senza vita a bordo pista durante un allenamento in un villaggio nel distretto di Morshansky, nella regione di Tamblov Oblast (Russia occidentale) dove si era recata in vacanza.

Immediati, ma inutili, i soccorsi: per la giovane non c'è stato niente da fare. Secondo quanto riportato dalla federazione di atletica leggera, la ragazza sarebbe stata stroncata da un arresto cardiaco.

La Plavunova era una velocista ed ostacolista di buon livello ma, a detta degli esperti, non era annoverata tra i migliori atleti del Paese. Secondo quanto riferito dai media locali, negli ultimi tempi la 25enne aveva intensificato molto i suoi allenamenti con l'obiettivo di superare le qualificazioni per i Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo 2020.

L'eccessivo carico di allenamento potrebbe essere, secondo alcuni, la causa del malore.

