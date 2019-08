Quentin Tarantino diventerà papà per la prima volta a 56 anni: lo ha annunciato lui stesso durante un’intervista per il magazine People. Per il regista è dunque un momento molto importante, sia dal punto di vista professionale con l’uscita del suo ultimo film, “C’era una volta a... Hollywood”, sia dal punto di vista personale, per la sua relazione con Daniella Picks che ha fatto dei passi da gigante in pochissimo tempo.

Tarantino ha conosciuto la 35enne nel 2009 ma la loro storia d’amore è stata ufficializzata solo nel 2017: a novembre del 2018 la coppia è convolata a nozze in gran segreto e adesso è arrivato l’annuncio dell’arrivo di un bambino. Sarà forse per questo che il regista di recente ha ribadito di volersi ritirare a vita privata forse proprio dopo l’uscita di questo suo ultimo film?

È normale che, a 56 anni, Tarantino voglia godersi la sua prima esperienza come padre: tuttavia, in un’altra intervista il regista ha parlato di alcuni suoi progetti futuri, dunque è molto difficile che abbandoni davvero il mondo del cinema, anche se una pausa dopo la nascita del figlio sarebbe del tutto comprensibile.