Pensionato si sveglia ogni mattina all’alba per pulire le strade di Lignano Sabbiadoro

Si chiama Giuseppe Maroso ed è un pensionato che per una vita ha trascorso le vacanze nella bellissima località marittima dell’Adriatico, Lignano Sabbiadoro. Ora che non lavora più, in questo posto che tanto ama trascorre l’intera estate; proprio perché è legato a questo paese e alla sua meravigliosa spiaggia, Giuseppe non può accettare di vederlo sporco e pieno di immondizia ovunque. Ecco perché ha deciso di rendersi utile.

Come riporta il Messaggero Veneto, Giuseppe si sveglia ogni mattina all’alba, si arma di secchio e pinze e va a passeggiare per il paese. È stato il medico a consigliargli di camminare tanto per mantenersi in forma, dopo alcuni problemi al cuore di qualche anno fa. E nel camminare per strada, raccoglie i rifiuti che gli incivili hanno gettato a terra. Ed è così che, passeggiando, ripulisce ogni giorno non solo le strade, ma anche i giardinetti e i marciapiedi.

“Ho sempre lavorato – ha spiegato il pensionato – e ora che non posso più farlo cammino pulendo per fare qualcosa di utile per gli altri”. Giuseppe ha deciso di non segnalare il degrado, né tanto meno di riprendere gli incivili che sporcano, perché è convinto che agire sia meglio che parlare: “Io passeggio e pulisco – ha detto – penso che questo gesto valga più di mille parole, anche perché credo che, nel caso, la gente risponderebbe comportandosi anche peggio”. La speranza è che il gesto di Giuseppe possa essere d’esempio e riesca a convincere tutti a rispettare di più l’ambiente in cui vivono.