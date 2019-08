Azienda USA offre 1000 dollari per guardare 60 puntate di Friends

Uno stipendio da 1000 dollari per vedere 60 puntate di "Friends". Un lavoro magnifico, soprattutto per chi negli anni '90 non poteva stare un giorno senza Ross, Chandler, Joey, Rachel, Monica e Phoebe. Non è uno scherzo, è tutto vero. La bizzarra offerta di lavoro arriva da una società americana - FrontierBundles - che si occupa di servizi televisivi, online e telefonici. Per celebrare il 25esimo anniversario dalla prima messa in onda della sitcom, l'azienda ha pensato di far vivere a un appassionato una vera e propria maratona.

Il fortunato che verrà selezionato per fare questa scorpacciata di "Friends", dovrà mettersi davanti alla TV e guardare ben 60 episodi della serie ambientata a Manhattan. Si tratta, più o meno, di 25 ore di proiezione. Il tutto deve concludersi il 22 settembre prossimo venturo. Oltre alla ricompensa in denaro, l'azienda ha pensato anche ad altri premi, come ad esempio un abbonamento a Netflix per un anno e cofanetti a tema "Friends".

Durante la visione, il candidato vincitore dovrà twittare i passaggi più importanti e divertenti di questa strana esperienza. L'azienda richiede una cosa competenza a tutti quelli che vorranno partecipare all'iniziativa: essere amanti della serie TV... ma di quelli veri!