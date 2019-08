Medico precario salva la vita a una donna sul treno e l'Usl di Belluno gli offre un lavoro

Si chiama Carlo Santucci ed è salito agli onori della cronaca dopo aver salvato una donna colpita da un infarto, su un treno diretto alle Dolomiti. Carlo ha 33 anni, è di Roma e fa il medico. Ha lavorato moltissimi anni nelle ambulanze e insegna primo soccorso. Carlo, però, è un medico precario.

Qualche giorno fa si trovava su un convoglio affollatissimo e molto caldo. A un certo punto un uomo ha chiesto aiuto per sua moglie colta da un malore. Il medico si è precipitato e ha trovato la donna riversa a terra, in arresto cardiaco, con la figlia di 6 anni in lacrime accanto a lei. Il medico ha capito subito che si trattava di una cosa seria e ha chiesto se a bordo ci fosse un defibrillatore. Ma non c'era. È così che Santucci ha deciso praticare un massaggio cardiaco alla signora, che è durato per 40 interminabili minuti. All'arrivo dell'elicottero per l'ospedale, la donna era viva. Il medico era riuscito a mantenere la circolazione sanguigna dopo l'infarto per tutto quel tempo.

La commozione sul treno era tantissima. Prima le lacrime erano di disperazione e poi di gioia. Ora la signora è fuori pericolo. Carlo Santucci le ha salvato la vita, se non c'era lui sarebbe morta. "Non hai idea di quanto abbia sudato - ha detto successivamente il protagonista di questa storia - ma sono felice di aver potuto fare qualcosa. La signora ha una bimba di sei anni, non doveva morire. È giusto che si goda sua figlia".

L'episodio ha fatto presto il giro della rete, tanto che l’Usl di Belluno ha deciso di offrire al medico precario un posto di lavoro. "Non me l’aspettavo, mi trasferirò sicuramente in Veneto. Devo solo capire dove e valutare le possibilità che mi si stanno aprendo", ha commentato Santucci.