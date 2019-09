Urine e sperma sulle crepes dei Prof: a processo sette 14enni

La storia che state per leggere ha dell'incredibile. A Delaware County, in Ohio, sette studenti di 14 anni della Oletangy Hyatts Middle School sono stati rinviati a processo per aver "modificato" le crepes destinate ai professori con il loro sperma e la loro urina (contenuti in un sacchetto di plastica). L'accusa è di molestie. I ragazzi volevano fare solo uno scherzo ai docenti e non pensavano di doversi presentare di fronte a un giudice.

I ragazzi stavano partecipando a una sorta di gara di cucina con tutti i componenti della scuola. E i professori erano i giudici. I sette 14enni incriminati si sono filmati mentre preparavano le crepes "modificate" per i loro insegnati e hanno filmato anche il momento del loro assaggio. "Questa è fatta con latte di mucca o di capra?", chiede un professore. "Ehmmm, latte di mucca", risponde uno studente. Il tutto condito con risatine sospette. Assaporando il piatto, un insegnante ha anche dichiarato: "Non lo nego, il sapore è molto buono".

L'avvocato di 4 studenti ha dichiarato: "Questo è un esempio di quanto i bambini siano facilmente influenzati da ciò che vedono su YouTube e sui social media. Stanno imparando una lezione estremamente dura". Ma allo stesso tempo, la difesa spera che nel processo si tenga conto che si sta parlando di ragazzi di terza media nella definizione della pena.