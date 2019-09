È lui il più bello d'Italia (e forse qualcuno lo conosce già)

Dopo Miss Italia 2019, arriva puntuale anche lui... Mister Italia 2019. Il più bello della penisola si chiama Giulio Schifi, ha 23 anni, è di Rieti e di professione è un imprenditore. Ma il suo volto forse non è così nuovo al piccolo schermo. I più attenti lo avranno riconosciuto di sicuro, perché Giulio ha partecipato a Uomini e Donne solo qualche mese fa.

Maria De Filippi l'ha accolto come corteggiatore di Giulia Cavaglià. Purtroppo non fu scelto, ma ora si è preso la sua rivincita: sul palco di Mister Italia, Giulio ha sbaragliato la concorrenza... è lui il più bello di tutti. Giulio è alto 1 metro e 87, ama giocare a basket e nella vita gestisce due case di riposo. Ma il suo sogno è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo, magari come attore.

È stato incoronato dal presidente della giuria, Vladimir Luxuria, e si aggiunge agli altri belli della penisola, come: Luca Onestini, Mario Ermito, Andrew Dal Corso, Gerardo Stanco e Raffaele Balzo. Fisico statuario e faccia da bravo ragazzo, Giulio ha già fatto breccia nel cuore di molte ragazze.