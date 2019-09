Chiara Ferragni: "Vi spiego perché non ho più un rapporto con il mio ex"

Chi segue Chiara Ferragni ha certamente sentito parlare anche di Riccardo Pozzoli, co-fondatore di The Blonde Salad ed ex compagno della celebre influencer per ben 7 anni.

Quando la loro storia era finita, Chiara e Riccardo erano rimasti in buoni rapporti. Anche dal punto di vista lavorativo le cose filavano lisce e i due avevano continuato a collaborare.

Ma poi, improvvisamente, qualcosa è cambiato. Chiara ha smesso di parlare di lui. E anche recentemente, in occasione della conferenza stampa che si è tenuta al Festival del Cinema di Venezia, quando i giornalisti le hanno posto qualche domanda su quella (ormai vecchia) storia d'amore, lei si è rifiutata di rispondere.

L'influencer è però tornata sui suoi passi e proprio ieri, in una delle Stories pubblicate su Instagram, ha detto di voler chiarire la questione e lo farà nel suo documentario "Chiara Ferragni Unposted", in cui ci sarà spazio anche per questo spinoso argomento.

«Sì, parlerò anche di lui. Ne parlo perché è stato un momento importante della mia vita e un momento anche molto doloroso e quindi parlo del perché non abbiamo più un rapporto».

(Credits photo: Instagram/chiaraferragni)