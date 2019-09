Resti di un uomo scomparso 22 anni fa ritrovati con Google Earth

Alcuni giorni fa una casuale ricerca su Google Earth ha permesso di risolvere il caso della misteriosa scomparsa di un uomo avvenuta ben 22 anni fa. L'uomo in questione è William Moldt, un 40enne che viveva in Florida. Scomparve nel nulla la sera del 7 novembre 1997, dopo una serata in discoteca.

Di lui non si è saputo più nulla fino a quando, qualche giorno fa, un uomo non ha notato una strana forma sul fondo del laghetto nel suo vecchio vicinato. Riconosciuta la sagoma di un'automobile, ha avvertito subito un conoscente della zona che, a sua volta, ha effettuato un controllo con il suo drone, trovando conferma della segnalazione.

I due hanno immediatamente avvertito la polizia e l'auto è stata estratta dall'acqua riportando alla luce anche dei resti umani. Quando lo scheletro è stato identificato, è arrivata la conferma: si trattava proprio di Moldt.

Verifiche successive hanno confermato che la sagoma dell'auto nel laghetto era visibile già dal 2007, ma non era stata mai notata. Per quanto riguarda la causa della morte, purtroppo è trascorso troppo tempo per stabilire cosa sia successo. Ma, secondo la polizia, Moldt potrebbe aver perso il controllo dell'auto, finendo nell'acqua.