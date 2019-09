Temptation Island Vip: in arrivo due nuove coppie

A Temptation Island Vip arrivano due nuove coppie. Per il reality di Canale 5, in onda il lunedì alle 21,15 e condotto da Alessia Marcuzzi, l’entrata in corsa, a programma già iniziato, di nuovi protagonisti non ha precedenti.

La scelta della produzione, infatti, pare sia dovuta alla squalifica di Ciro Petrone e Federica Caputo che sono stati costretti ad abbandonare il reality dopo una sola puntata.

Gli aficionados del programma ricorderanno, infatti, che l’attore protagonista del film “Gomorra” non ha rispettato le regole del gioco scappando dal villaggio dei ragazzi e facendo irruzione in quello delle ragazze per incontrare la sua amata Federica.

Chi sostituirà i due squalificati? Pare che nella splendida location sarda di Is Morus Relais siano in arrivo Gabriele Pippo (figlio di Pippo Franco) e la fidanzata Silvia Tirado.

Ma non è tutto. Secondo alcune indiscrezioni, pare che al cast si aggiungerà anche la coppia formata da Alex Belli (attore, già ex concorrente dell’Isola dei Famosi) e della sua compagna Delia Duran. L’arrivo di questa seconda coppia farebbe presagire un altro improvviso abbandono del programma. Sarà così?