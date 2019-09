Asia Argento ritorna sorridente e con un fisico mozzafiato sui social

Dopo 9 mesi di silenzio dal web, l’attrice e musicista Asia Argento torna in grande spolvero, mostrando con orgoglio tutti i suoi muscoli. “Sono tornata, più forte di prima” scrive dal suo account ufficiale di Instagram, aggiungendo con orgoglio gli hashtag #harder, #better, #faster e #stronger, citando così anche un celebre brano del duo musicale francese Daft Punk.

Negli ultimi mesi aveva ufficialmente dato l’addio al web attraverso un breve post di commiato in cui scriveva: “Troppe cattiverie, non vivo più serenamente”. Le tante critiche le sono infatti piovute addosso dopo essere diventata una delle paladine del movimento #MeToo e in seguito alla scomparsa improvvisa del suo compagno Anthony Bourdain e infine per le pesanti accuse sui presunti abusi sessuali sull’allora minorenne attore di Hollywood Jimmy Bennet. In mezzo non sono mancati tantissimi articoli e interviste anche per la relazione con Fabrizio Corona e la perdita in lacrime del suo posto di giudice a X Factor Italia.

Oggi Asia Argento sceglie invece di aprire un nuovo capitolo della sua vita e si mostra con un fiammante taglio di capelli corto e biondo, un fisico scolpito dalla palestra, i suoi tatuaggi bene in vista, un costume scintillante e un sorriso a trentadue denti come a dire “non mi avrete mai”. I suoi fan aspettavano da tempo un ritorno così e hanno accolto con grande emozione questo messaggio di forza e ritrovata serenità, dandole un caldo benvenuto sui social. “She never lost her hardcore”, scrive Asia Argento chiudendo il suo post su Instagram, e sembra proprio che la bad girl italiana abbia scelto di rialzarsi, più tenace e tosta di prima.