Devi prendere una decisione importante? Fallo a stomaco pieno

Finalmente è arrivato uno studio scientifico che ci permette di mangiare senza sensi di colpa, quando dobbiamo prendere decisioni importanti. Già, se lo stomaco è pieno le scelte saranno migliori. Secondo una analisi pubblicata da Psychonomic Bulletin & Review e condotta dall’Università di Dundee in Scozia, se lo stomaco è vuoto la nostra percezione delle cose cambia e potremmo fare la scelta sbagliata.

L'indagine ha preso come punto di riferimento un campione di 50 persone, alle quali sono state poste una serie di domande su argomenti importanti (cibo, denaro, vita privata) in due diverse fasi, una a stomaco uno e una a stomaco pieno. Tutte le domande erano basate sul meccanismo di ricompensa.

A stomaco vuoto, le persone optavano per ricompense immediate, ma meno soddisfacenti ed elaborate. A stomaco pieno, invece, le argomentazioni erano più complesse e ragionate. In pratica, quando abbiamo fame siamo meno pazienti e più irragionevoli.

Bene, quando dobbiamo prendere una decisione importante - come ad esempio lasciare il fidanzato - ricordiamo di aprire il frigorifero e preparare qualcosa di buono da mangiare. C'è sempre tempo, poi, per pensarci.