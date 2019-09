"Chiara Ferragni - Unposted" è il film evento più visto di sempre in Italia

Il 17, 18 e 19 settembre le sale italiane hanno ospitato il film dedicato all'influencer più famosa di tutte: "Chiara Ferragni - Unposted". In solo tre giorni di programmazione, il documentario ha totalizzato 1.601.499 euro in 393 sale, con oltre 160 mila biglietti. Un record... il film-evento della Ferragni è il più visto di sempre in Italia. Con la regia di Elisa Amoruso, il film è stato presentato all'ultima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia e poi è arrivato nelle sale.

Il pubblico che è andato a vedere il film di Chiara è un pubblico di giovanissimi, abituato a stare sui social network e per i quali l'influencer è un vero e proprio idolo. C'è anche chi lo è andato a vedere due volte di seguito. Ma la pellicola non parla solo del personaggio: vuole, infatti, essere anche uno specchio della società. "Chiara Ferragni - Unposted significa anche rivolgere attenzione alla modernità nelle sue varie declinazioni, osservare quei mondi emergenti che con più difficoltà riusciamo ad intercettare e capire. E Chiara Ferragni, come persona e come personaggio, rappresenta un fenomeno della nostra contemporaneità di straordinario interesse ancora tutto da raccontare", si legge in una nota del produttore.

Il documentario parla della vita dell'imprenditrice di Cremona, dall'infanzia fino alla decisione di intraprendere la carriera da influencer. Il film ha ricevuto molte critiche dagli addetti ai lavori, ma al pubblico è piaciuto, e anche tantissimo. Chiara mette a segno un altro traguardo... quello di entrare nella storia del cinema italiano.