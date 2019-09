Gli hanno sparato e poi lo hanno investito: la rabbia del sindaco sardo per il povero cagnolino

Ancora una storia di maltrattamento di animali: questa volta arriva dalle campagne di Norbello (Oristano) ed è stata denunciata sui social dal primo cittadino, Matteo Manca.

Il sindaco, postando sulla sua pagina social delle immagini che ritraggono la sofferenza del povero animale, ha raccontato che il cane, un pastore simil-maremmano, è stato trovato nelle campagne di Norbello con il ventre squarciato.

Il cane ha subito di tutto: sul corpo porta dei segni che rivelano che in passato gli hanno sparato, recentemente è stato investito e, con tutta probabilità, anche picchiato: poi è stato abbandonato al suo destino.

Nel suo post il Sindaco scrive: «Non ho neanche parole per descrivere lo schifo che provo e la vergogna di far parte della razza umana come il vigliacco che ha fatto questo...».

Il cane è stato recuperato e affidato alle cure della clinica veterinaria Duemari, la stessa che tempo fa si era occupata anche di un altro caso balzato agli onori della cronaca, quello del cane "Palla".

Sulla pagina Facebook della clinica è stato pubblicato un appello per il cane, che attualmente si trova in terapia: «Se sopravvive lo chiameremo Ignazio, dal luogo dove è stato soccorso, Sant'Ignazio, confidando che ci faccia la grazia di trovare adottanti per i nostri cagnoni bianchi. Vi prego, dateci una mano».