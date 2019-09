Simona Tagli non fa sesso da 10 anni: "Ho fatto un voto alla Madonna"

In una recente intervista, Simona Tagli ha rivelato una cosa della sua vita privata, che forse non tutti si aspettavano. Ai microfoni di "Mattino Cinque", l'ex showgirl ha detto di essere casta da 10 anni. Ecco le sue parole: "Sono casta da dieci anni per un voto alla Madonna di Lourdes". Ha poi continuato: "Il voto è legato a una cosa per me molto importante, ma di cui preferisco non parlare. Posso solo dire che non è ancora sciolto".

Quindi si può vivere senza sesso? Secondo la 55enne sì e si può anche essere felici. "Si parla di sesso e amore quando si trova un equilibrio. Io ho sublimato il concetto di amore, l’ho condensato in una sfera mia. Mi sono aggrappata, dieci anni fa, ad un filo d’amore che oggi è diventato un’ancora di salvezza che mi ha portato fuori da situazioni molto dolorose legate alla famiglia, alla separazione, ai figli".

Ha, inoltre, spiegato a Federica Panicucci: "È anche difficile, quando entri in dinamiche di sublimazione, fare un viaggio dentro costruttivo. In questi anni, le priorità erano altre. Adesso sono rinata ragazzina. Nel vivere l’interiorità, ti rendi conto che la quotidianità sono cose preziosissime".

Ora Simona ha detto di volersi prendere cura di sé e per farlo ha scelto di andare in palestra. "Scrivermi in palestra è stata una cosa bellissima. Mi sono presa cura di me dopo 14 anni".