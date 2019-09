Al Bano e Loredana Lecciso: ecco com'è diventato il figlio Albano Junior

Tutti ricordano il figlio del maestro Al Bano Carrisi e della showgirl Loredana Lecciso come un bimbo paffutello. Ebbene, oggi Albano Junior Carrisi è cresciuto ed è decisamente cambiato.

Lo ritroviamo molto più alto e più magro di un tempo. Bido, come lo conoscono tutti, oggi ha quasi 17 anni (li compirà il prossimo 30 ottobre) e, sebbene sia molto più riservato della bella sorella Jasmine, condivide spesso aggiornamenti sui social network, come tutti i ragazzi della sua età.

Poche settimane fa il giovane Carrisi ha sfilato per la prima volta sul red carpet del Festival del cinema di Venezia accanto al papà e alla sorella. Bido per l'occasione indossava uno smoking classico con papillon e ai piedi portava delle sneakers. Non è sfuggita ai più attenti la grande somiglianza con il cantante.

Per quanto riguarda il suo futuro, in una recente intervista Albano Junior ha rivelato che, dopo il diploma, vorrebbe dedicarsi all'azienda di famiglia, dove durante l'estate già dà una mano. Mentre il suo papà vorrebbe tanto che proseguisse gli studi, magari iscrivendosi alla facoltà di Economia.

Bido è molto legato alle sua famiglia ed in particolare a sua sorella, Jasmine, con cui trascorre molto tempo. I due ragazzi hanno anche un'altra sorella, Brigitta, nata da una precedente relazione della Lecciso.

