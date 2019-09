Clarissa Marchese e Federico Gregucci saranno presto genitori

Clarissa Marchese è incinta. L'ex Miss Italia aspetta un figlio da suo marito Federico Gregucci, a soli 4 mesi dalle nozze. I due, che si sono innamorati a Uomini e Donne, hanno fatto l'annuncio dolcissimo su Instagram. Federico bacia la pancia di Clarissa mentre una didascalia inequivocabile non lascia alcun dubbio sulla felicità che stanno provando in questo momento. "Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero @fede_greg ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!) #LoveCreatesLove ❤️".

"Da un amore così grande non poteva che nascere una cosa così bella! Presto saremo in tre", questa è stata la risposta di Federico. Tra la modella e il calciatore è amore vero. E ora ne abbiamo un'ulteriore conferma. Da subito si sono piaciuti, subito hanno deciso di sposarsi e subito di fare un figlio. In moltissimi hanno fatto gli auguri ai due.

La coppia vive a Miami. Lui lavora nell’Academy della Juventus mentre lei fa un po' l'imprenditrice e un po' la modella. In un'intervista di qualche tempo fa Clarissa non aveva fatto mistero del suo desiderio di diventare madre. E ora lo sta per realizzare.