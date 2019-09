Il tormentone online che ti farà impazzire: di che colore è questa scarpa?

In rete, sono moltissimi i giochi, le illusioni ottiche e i rompicapo che fanno letteralmente impazzire gli utenti. Da qualche tempo è tornato di moda un giochino lanciato nel 2017 da Nicole Coulthard, che su Facebook aveva pubblicato una foto delle sue scarpe chiedendo ai suoi contatti di che colore fossero. Oggi, la foto è tornata un tormentone: di colore è secondo te?

Alcuni utenti vedranno la scarpa di colore rosa e bianca, altri invece grigia e verde. Dove sta la verità? L'illusione ottica parte dalla percezione della sfumatura che arriva al nostro cervello. Come in molti sanno, l'emisfero sinistro è "l'ingegnere", quello più analitico e attaccato alla realtà, mentre quello destro è il "poeta", più libero e creativo. Se una persona ha l'emisfero destro dominante allora vedrà la scarpa di colore bianco e rosa, se a dominare, al contrario, è quello sinistro vedrà grigio e verde.

Questa differenza è spiegata facendo riferimento all'interpretazione della luce da parte del nostro cervello. La luce arriva agli occhi grazie ai fotorecettori, che sono le cellule nervose poste sulla retina. È per questo motivo che alcuni vedono il rosa e altri il verde. Il dibattito sui social si è scatenato subito e non accenna a finire.

E tu, di che colore vedi la scarpa?