Le invia la foto del pene, ma lei è una trans e risponde con una foto del suo

Sui social spesso girano purtroppo dei molestatori che sono soliti cercare profili di belle ragazze per inviare loro la foto del proprio pene, immagini ovviamente non richieste e molto fastidiose per chi le riceve. È accaduto anche a Faye Kinley, una donna trans ventenne di Glasgow: sui social la ragazza dichiara apertamente di essere nata biologicamente uomo e di aver intrapreso il percorso per diventare donna, senza omettere di avere ancora gli organi genitali maschili.

L’uomo che l’ha molestata, però, evidentemente non ha letto al descrizione sul suo profilo visto che, com’è tipico dei pervertiti da tastiera, le ha inviato una foto del suo pene, scrivendole: “Ehi ragazza, sei così sexy”. Di fronte a questa molestia, Faye ha deciso di rispondere con la stessa moneta, inviando al molestatore una foto del suo stesso pene. In seguito, la donna ha pubblicato sui social uno screenshot dello scambio di messaggi e di foto, debitamente coperte per evitare la pubblicazione di contenuti osceni.

This random guy somehow got my number off here and sent me a dick pic and I guess he didn’t appreciate it when I sent a picture of mine back ‍♀️ worked like a charm pic.twitter.com/uzdluTH4hb — faye (@fayekinley) 25 settembre 2019

Nel post pubblicato sul suo profilo, Faye ha scritto: “Questo tizio ha ottenuto il mio numero in qualche modo e mi ha inviato una foto del suo pene – si legge nel messaggio – immagino che non abbia apprezzato quando in cambio gli ho inviato una foto del mio. Ha funzionato come un incantesimo per farlo sparire”. Di fronte alla foto di Faye nuda, infatti, il molestatore ha reagito male: “Che diavolo fai? – le ha risposto – perché mi mandi questa foto? Adesso bloccherò il tuo numero, cancella questa conversazione. Addio”.

Tanti utenti si sono complimentati con Faye per aver umiliato l’ennesimo molestatore che importuna le donne online: “Interessante che sia stato lui a dare di matto e a chiedere a te di cancellare il suo numero”, ha scritto un follower, sottolineando l’assurdità del fatto che l’uomo abbia reagito come se la persona molestata fosse stata lui. “Gli uomini – ha scritto un altro utente – rimangono scioccati quando li tratti come loro trattano te”. Chissà che questa storia dai tratti grotteschi non serva da lezione a chi continua a importunare gli altri tramite i social.