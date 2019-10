Scatta l'ora solare: ecco tutto quello che devi sapere

L’estate è finita e con l’arrivo dei primi freddi dobbiamo ricordarci di spostare correttamente le lancette per aggiornare l’orologio all’ora solare. Quest’anno il momento giusto è tra la notte di sabato 26 e domenica 27 ottobre: alle 3 bisognerà infatti portare tutti gli orologi di casa un’ora indietro. In questo modo, fino al prossimo 29 marzo potremo godere dell’ora solare o “ora civile convenzionale”, come si dice in molti altri Paesi. Nel weekend del 26/27 ottobre dormiremo precisamente sessanta minuti in più, recuperando così quell’ora di sonno persa lo scorso 25 marzo e utilizzare l’ora solare per i mesi più freddi dell’anno, cinque in tutto per la precisione.

Questa potrebbe però essere l’ultima volta che spostiamo le lancette dell’orologio, visto che l’Europa si appresta a imporre l’addio ufficiale al cambio d’ora. Per il momento, la notizia trova le basi soltanto in una dichiarazione del Presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker che ha diffuso una nota in cui si parlava appunto dell’intenzione di Bruxelles di proibire l’uso del doppio orario solare/legale in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Proprio lo scorso febbraio, il Parlamento Europeo aveva infatti affrontato il tema, svolgendo anche un sondaggio tra i cittadini e la possibile abolizione sembra oggi un fatto concreto. Prima di rendere effettivo l’addio al doppio passaggio da ora solare a legale, sarà però necessario trovare un accordo tra Parlamento Europeo, capi di Stato e di Governo dell’UE. Mentre aspettiamo che venga approvata l’abolizione, ricordiamoci di spostare ancora una volta, forse l’ultima, le lancette un’ora indietro per non rischiare, lunedì mattino, di fare tardi a lavoro.