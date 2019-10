Il nipote di Meghan Markle arrestato perché vagabondava nudo per strada

Nuovo imbarazzo a Buckingam Palace a causa dei parenti di Meghan Markle: un nipote della Duchessa di Sussex è stato infatti tratto in arresto dalla polizia mentre camminava nudo per strada.

L'episodio è avvenuto in California e riguarda Thomas Dooley, figlio 28enne del fratellastro di Meghan, Thomas Markle jr., che gestisce (insieme a suo fratello) un’azienda legale per la produzione di cannabis terapeutica in Oregon.

Il ragazzo è stato fermato dalla polizia mentre urlava, camminando per una via di Hollywood, coperto soltanto da un asciugamano legato in vita. Alla vista degli agenti, il ragazzo avrebbe tentato di darsi alla fuga, ma ne sarebbe nata una piccola colluttazione... nella quale il giovane ha perso anche l'asciugamano, restando così completamente nudo.

Ovviamente, a peggiorare le cose, è stata la presenza di alcuni testimoni che hanno prontamente ripreso la scena con i cellulari. Il video, pubblicato subito sui social, è diventato virale in poco tempo.

Meghan Markle’s nephew Thomas Dooley arrested naked in Hollywood https://t.co/qclS0b328d pic.twitter.com/Zf70rZxfMn — Marcia minto (@minto_marcia) 2 ottobre 2019

Solitamente questo tipo di reati negli Stati Uniti viene punito con una semplice multa, ma nel caso di Thomas Dooley le cose si sono complicate a causa della colluttazione, in cui un agente è rimasto lievemente ferito.

Secondo alcune fonti il ragazzo sarebbe già uscito di cella su cauzione. Ma questo episodio causerà non pochi fastidi alla povera zia Meghan, nuovamente travolta da sgraditi pettegolezzi.

