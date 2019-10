Uomo vuole denunciare la Apple perché il suo iPhone lo avrebbe fatto diventare gay

Questa storia arriva dalla Russia e, anche se sembra a tutti gli effetti una fake news, è proprio una vicenda realmente accaduta. In poche parole, il fatto è questo: un giovane russo ha denunciato Apple perché afferma di essere diventato gay a causa del suo iPhone. La vicenda arriva, guarda caso, proprio dalla Russia, un Paese che in fatto di diritti e rispetto per l’omosessualità è rimasto piuttosto indietro rispetto alla più civile Europa. Ecco perché ci teniamo a sottolineare la condizione dei diritti sociali russi, mentre non possiamo fare a meno di ridere ascoltando questa notizia a dir poco incredibile.

Il giovane D. Razumilov – ha riportato la stazione radio russa Govorit Moskva – ha chiesto ad Apple un milione di rubli (circa 15mila euro) come risarcimento perché il suo iPhone l’avrebbe portato a diventare omosessuale. Com’è successo? Scopriamolo insieme.

Il “fattaccio”, secondo il protagonista della storia, ha avuto luogo dopo aver ricevuto in regalo 69 GayCoin tramite un’app di pagamento in criptovaluta che aveva installato sul suo iPhone un paio d’anni fa. Il mittente del pagamento gli avrebbe poi scritto: “Non giudicare se prima non hai provato”. Il ragazzo russo deve avere effettivamente pensato che, prima di giudicare, doveva provare qualche esperienza gay, tanto che alla fine sembra proprio ci abbia preso gusto. Da due mesi il giovane ha affermato di avere infatti una relazione intima con un altro ragazzo, ma dice di non essere gay. Di chi è quindi la “colpa”? Ma ovviamente dell’iPhone, dispositivo che lo avrebbe impantanato nel mondo delle relazioni omosessuali. Razumilov ha infatti dichiarato che Apple lo avrebbe manipolato, facendogli cambiare addirittura orientamento sessuale, solo perché è lì che ha ricevuto quel messaggio galeotto. Chi vincerà la causa secondo voi?