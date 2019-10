Il Ken italiano è innamorato: "Ecco come ho conosciuto Enrico"

Angelo Sanzio, conosciuto come il Ken italiano, ha finalmente trovato l'amore. A rivelarlo è stato proprio l'ex gieffino, in occasione di una recente intervista rilasciata a "Leggo".

Non è passato molto da quando, nel salotto di Barbara D'Urso, si dichiarava disilluso e pessimista sull'amore. Eppure qualcosa nella sua vita ancora mancava. Quel tassello, che oggi ha completato il quadro, si chiama Enrico, ha 40 anni (10 più di Angelo) ed è sardo.

L'ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di averlo conosciuto su Facebook lo scorso febbraio. Enrico gli aveva inviato una richiesta di amicizia, ma lui, pur avendola accettata, gli aveva dato poco peso. Pensava fosse uno dei tanti curiosi. Poi ha notato la sua foto e si è detto: "però niente male, perché non ci ho parlato?", e così lo ha contattato.

Da quel giorno si sono scritti: "sono state delle chat molto sobrie", ha precisato il Ken italiano. Poi Angelo ha capito che si trattava di una persona "diversa" dalle altre e ha deciso di provare ad andare oltre. Il primo incontro è avvenuto a Roma e nello stesso giorno c'è stato anche il primo bacio, a Fontana di Trevi, che oggi definiscono "il loro posto speciale".

«Mi fa sentire protetto ma non sento la differenza di età, anche perché non ho mai avuto relazioni con miei coetanei. Enrico mi dà equilibrio e stabilità. Lui è quel gancio che mi riporta sulla terra, anche sotto il profilo professionale».

Ora la coppia è in Sardegna e già pensa ad una famiglia. In fondo, rivela Angelo, entrambi hanno affrontato la relazione in modo serio e maturo fin dall'inizio. «Oggi posso dire che amare ed essere amati è una delle più grandi meraviglie che la vita ci offre. È bellissimo camminare insieme».

(Credits photo: Instagram/angelosanzio_real)