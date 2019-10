Ballerina di Amici minacciata e derubata con il marito

Lorella Boccia, ballerina di Amici, e il marito Niccolò Presta, figlio del noto impresario artistico Lucio, sono stati aggrediti da alcuni sconosciuti, minacciati con un coltello e alla fine derubati. La showgirl ha condiviso su Instagram le immagini dei volti gonfi, per fare vedere a tutti la violenza di cui sono stati vittime lei e Niccolò. Nella didascalia che accompagna le foto, Lorella si è lasciata andare a uno sfogo. "Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta “Va******lo”. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un coltello, VIGLIACCHI. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito. Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi va******lo. Siete uomini di m***a e tali rimarrete. SIAMO SOLO PIÙ FORTI ADESSO!". Ecco il post.

Subito i fan si sono preoccupati e hanno chiesto alla coppia maggiori informazioni. Lo sconcerto è arrivato anche dal mondo dello spettacolo. Messaggi di solidarietà da Alessandra Amoroso, da Le Donatella e da Elisa D'Ospina. Veramente una brutta vicenda, che non dovrebbe capitare mai, a nessuno.