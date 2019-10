Dwayne Johnson fa gli auguri a sorpresa a una fan di 100 anni [video]

Siamo abituati a vederlo in film d'azione dove dà prova della sua grande forza... e mostra i suoi muscoli pazzeschi. Ma l'attore Dwayne "The Rock" Johnson ha anche un cuore tenerissimo. Lo conferma un video dolcissimo che sta impazzando in rete. Dwayne ha fatto una sorpresa a una fan nel giorno del suo 100esimo compleanno. Ha girato un filmato, dove canta "Happy Birthday" e lo ha inviato alla nonnina. La reazione dell'anziana signora è divertentissima.

Grover non crede ai suoi occhi, ride e si chiede più volte se si tratti davvero di The Rock. Sì, è proprio lui che, oltre a farle gli auguri, le dedica parole molto tenere: "Buon centesimo anno nonna Grover! Sono felice che tu sia nata, che la tua vita sia meravigliosa e ora puoi mangiare la torta, ubriacarti e far baldoria". Ecco la clip della consegna del video a sorpresa.

Happy 100th birthday to Grandmom Grover, I cannot begin to thank @TheRock enough for making this happen. pic.twitter.com/qZ9iOcsiJI — Jamie Klingler (@jamieklingler) October 2, 2019

Moltissimi sono stati i commenti e i like al filmato. È sempre molto emozionante vedere il lato più umano e dolce del mondo dello spettacolo. E poi questa nonnina è davvero super!