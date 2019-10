Questa è la casa dell'orrore più terrificante del mondo (per entrare serve il certificato medico)

Halloween si sta avvicinando e sicuramente in California in tanti staranno pensando di fare un tour alla McKamey Manor, una casa dell’orrore che si trova a San Diego e che mette davvero i brividi. Non si tratta della classica casa horror dei parchi divertimenti, bensì di una vera e propria abitazione: il proprietario Russ McKamey ha voluto trasformarla in un tour per mettere davvero alla prova il coraggio dei più temerari.

Per entrare bisogna avere 21 anni (oppure dai 18 ai 20 ma con permesso dei genitori), non si paga in denaro, bensì con cibo per cani che viene donato in beneficenza; oltre a questo, bisogna portare con sé un certificato medico che attesti la buona salute fisica e mentale. Ma non è tutto: prima di entrare i visitatori vengono sottoposti a un test antidroga, dopo di che vengono invitati a firmare una liberatoria di ben 40 pagine con la quale il proprietario della casa declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui la persona riporti danni fisici o psicologici. Insomma, chi desidera provare questa esperienza estrema, deve accettarne anche i rischi e assumersi tutte le responsabilità del caso. È anche per questo che i gestori obbligano ciascun visitatore a vedere “And Then There Were None”, un video che mostra le persone che non hanno superato questa esperienza.

Chi decide di entrare, infatti, deve prima sapere che nessuno è riuscito a uscirne, almeno non secondo le regole del gioco: per vivere questa esperienza bisogna essere in due e chi riesce a uscire per primo, senza arrendersi prima di esserci riuscito, allora vincerà un premio in denaro. Ma cosa accade in questa casa di così spaventoso? Non ci sono zombie che vi inseguono né, pupazzi macabri, bensì persone che possono torturare i visitatori, legarli, imbavagliarli, sporcarli con il sangue e costringerli a mangiare insetti e schifezze varie.

L’esperienza, insomma, è più che mai realistica, al punto che tante persone dopo averla vissuta hanno subito un trauma talmente forte da essere costretti a rivolgersi a uno psicoterapeuta. Sul profilo Instagram della McKamey Manor è possibile vedere alcune foto dei partecipanti a questo gioco horror. In molte immagini si vedono persone davvero in preda al terrore mentre tentano di nascondersi nei luoghi più impensabili.

Visualizza questo post su Instagram mckameymanor.com Un post condiviso da Mckamey Manor (@mckameymanor) in data: 19 Gen 2013 alle ore 7:15 PST

Tra i commenti, sono in tanti a sconsigliare la McKaney Manor perché ritenuta davvero eccessiva; sono anche tanti quelli che si scagliano contro il proprietario di questa casa, definendolo uno psicopatico che, grazie a questa trovata, riesce a dare sfogo ai suoi più bassi istinti senza però rischiare problemi con la legge. “È solo una scusa per torturare le persone – scrive ad esempio un utente – una casa infestata è un posto dove gli attori si mascherano per spaventarti. Non per torturarti con insetti, urina e violenza”. Insomma, prima di lanciarsi in questa avventura bisogna pensarci davvero molto, molto bene.