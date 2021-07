#TutoEsaurito

Venerdì 23 luglio, a partire dalle 7, inizia il PRIMO RADUNO A DISTANZA DI TUTTO ESAURITO!

Il Capitano Marco Galli e tutta la Ciurma, sono pronti per l'evento digitale dell'anno: ritroviamoci tutti insieme, in versione digitale, per celebrare il programma mattutino più ascoltato d'Italia! Emozioni, musica, i tuoi saluti, messaggi e tanta allegria!

Se vuoi partecipare, puoi farlo in due modi:

Puoi mandare un video messaggio al Capitano e alla Ciurma sul nostro numero whatsapp 342 - 4115105 Puoi partecipare live al raduno tramite la video piattaforma Zoom, dando il consenso scritto alla messa in onda video tramite le liberatorie che trovi di seguito

Per 50 di Voi che si prenoteranno per partecipare al programma in diretta video sul canale 157 del digitale terrestre, arriverà Pepito la mascotte di Tutto Esaurito.

LEGGI QUI I TERMINI E LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al raduno a distanza scarica la liberatoria, compilala, firmala e inviala insieme alla copia della tua carta d'identità alla mail tuttoesaurito@105.net

LIBERATORIA MINORENNE

LIBERATORIA MAGGIORENNE

Per partecipare dovrai:

- essere disponibile ad apparire in video e audio sul canale TV di Radio105 e on air sulla radio

- avere un account personale sulla piattaforma Zoom, una linea internet adeguata a sostenere la connessione e un device funzionante dal quale effettuarla (tablet, smartphone, computer o similar)

Radio 105 e Tutto Esaurito ti aspettano venerdì 23 luglio, dalle 7!

Ti aspettiamo!