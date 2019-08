Partnership

Per il quarto anno consecutivo, Radio 105 è la radio ufficiale della Milan Games Week!

La nona edizione di MGW si terrà a Fiera Milano Rho da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2019 e Radio 105 sarà presente come Title Sponsor del Radio 105 MGW ESPORTSHOW, padiglione dove si potrà vivere completamente il mondo degli esports.

L'area, che sarà di circa 16.000 metri quadrati, sarà utilizzata per celebrare il videogioco competitivo, ma verrà anche data la possibilità a tutti gli appassionati presente di seguire live tornei nazionali e internazionali all'interno di due aree curate da ESL e PG ESPORTS.

Dopo la scorsa edizione conclusa con ben 162.000 presenze, a Milan Games Week 2019 i visitatori potranno vivere a pieno le numerose iniziative proposte dalla MGW e entrare del tutto nel mondo dei videogiochi. Dalle immancabili anteprime dei titoli più attesi, alle presenze di ospiti e guru del settore, fino al focus sul mondo degli esports, non mancheranno tutti quegli ingredienti che nel corso degli anni hanno reso Milan Games Week l’evento videoludico più importante e amato d'Italia.

E in più, noi di Radio 105 saremo presenti con le dirette di 105 Take Away (il venerdì dalle 12 alle 14), 105 Music & Cars (il venerdì dalle 16 alle 18) e 105 Autogol (il sabato e la domenica), mentre sul palco principale ci saranno i nostri Alessandro Sansone ed Annie Mazzola!

