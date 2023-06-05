Shakira al GP di F1 di Barcellona: è flirt con Lewis Hamilton?

5 Giugno 2023

Shakira torna a Barcellona, ma questa volta non c’è più l’ex marito Gerard Piqué. Dopo il polverone che è seguito alla loro separazione, con uno scambio di “frecciatine” reciproche, la cantante si è recata di nuovo nella città dove ha vissuto per tanto tempo con l’ex calciatore. Ma cosa era lì a fare? Questo weekend lì si è svolto il Gran Premio di Formula 1 che faceva tappa in Spagna e lei era sugli spalti a vederlo. A documentare la sua presenza è stata lei stessa attraverso un post su Instagram in cui sorride all’obiettivo.

Ad accompagnare la foto, una didascalia eloquente: “Che bello tornare di nuovo a Barcellona”. Tutti voi vi starete chiedendo: da quando Shakira ha una passione per la Formula 1? Ebbene, secondo i fan – e anche tanti giornali di gossip – la passione non sarebbe tanto per le macchine, quanto per un pilota: Lewis Hamilton. Da qualche tempo corre infatti voce che i due siano particolarmente vicini e già tanti utenti parlano di loro come una coppia.

Lo scorso weekend, ad esempio, Hamilton e Shakira sono stati paparazzati insieme a cena con le foto che hanno fatto il giro della stampa di tutto il mondo. Né dal pilota Mercedes né dalla cantante sono arrivate conferme (ma se per questo nemmeno smentite). C’è da dire che non si trattava di una cena intima a lume di candela, quanto di una tavolata in cui, insieme ad altri, c’erano anche Hamilton e Shakira. Ora però c’è stato il secondo indizio, con il ritorno nella città che tanto lei ha dato, ma tanto l’ha fatta soffrire proprio per – casualmente – seguire il Gran Premio.

E così i fan non pensano ad altro: Shakira si è di nuovo innamorata di un campione dello sport, passando dal calcio alle quattro ruote (paragone che tanto le era stato caro all’epoca dello scambio di battutine con Piqué). Tra i commenti al post troviamo infatti frasi come: “È lì per Hamilton” oppure “Nuova coppia Shaki e Hami”. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprire se i due usciranno o meno allo scoperto.