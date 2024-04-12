Sinner e Maria Braccini lontani dai riflettori ma sempre più uniti

12 Aprile 2024

Jannik Sinner ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair nella quale ha parlato del rapporto con la fidanzata Maria Braccini. È la prima volta che il campione di tennis si lascia andare raccontando apertamente dei suoi sentimenti. Sappiamo quanto i due formino una coppia riservata, estremamente attenta a separare la sfera pubblica da quella privata. Eppure, anche questa volta Sinner è stato in grado di stupire tutti.

“Penso che sia una bellissima cosa quando si trova un amore giusto. Come per tutti. E poi, se ci pensa, i migliori tennisti al mondo hanno tutti moglie e figli”, ha detto nell’intervista. Il riferimento implicito vira verso Maria Braccini, la modella che da anni sta al suo fianco silenziosamente, senza attirare le luci della ribalta sul loro amore.

Il settimanale Novella 2000 ha ripercorso le tappe del loro rapporto, dai primi mesi di frequentazione fino ad oggi. I due stanno insieme da un paio d’anni e attualmente convivono nella loro casa a Montecarlo, ma l’inizio della loro storia d’amore è stato tutt’altro che semplice. “Maria faceva l’influencer e, di fatto, lavorava con i social network – si legge sul settimanale – Un mestiere che un po’ cozzava con la voglia di privacy di Jannik, tant’è che qualche tempo fa alcuni rumors li volevano in rotta di collisione proprio a causa di alcune foto pubblicate sui social da Maria, che non erano piaciute al campione di tennis”.

E a proposito di rumors, solo qualche mese fa si era affiancato il nome di Jannik a quello di un’altra donna. Tutte voci di corridoio messe a tacere dalla coppia, che si è mostrata mano nella mano allo stadio di San Siro. Da quel momento le cose tra i due procedono a gonfie vele: “Quell’uscita pubblica ha avuto il sapore dell’ufficialità di un rapporto che da allora, lo scorso novembre, è diventato di giorno in giorno più forte, tanto da far sì che Maria si trasferisse a Montecarlo, a casa di Jannik, per stargli vicino”, conclude il settimanale.