Sorpreso a copiare all’università: non potrà fare esami per 6 mesi

10 Giugno 2024

Uno studente della facoltà di Economia dell’Università Bocconi di Milano è stato sorpreso a copiare durante un esame scritto. Il giovane è stato colto in flagrante mentre cercava informazioni sul suo smartphone. Il prof, accortosi dell’infrazione, lo ha immediatamente fatto alzare e lo ha allontanato dall’aula. Come conseguenza del suo comportamento, lo studente è stato punito con una sospensione di sei mesi dalla sessione d’esame, impedendogli di sostenere qualsiasi prova all’università da marzo a settembre 2024.

Questo provvedimento è stato adottato in conformità con il ‘Codice di comportamento per gli studenti’ approvato dall’ateneo l’8 novembre 2023. Il ragazzo, non accettando la severa punizione, ha deciso di fare ricorso al Tar della Lombardia contro il provvedimento emesso dalla Bocconi. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, lo studente ha cercato di giustificarsi affermando che stava controllando il telefono per avere informazioni sullo stato di salute di un familiare.

Tuttavia questa giustificazione non è stata ritenuta credibile dalle autorità accademiche. Nonostante ciò, sembra probabile che la punizione possa essere convertita: l’ipotesi è di ridurre la sospensione a tre mesi, a condizione che lo studente svolga tre mesi di volontariato in una struttura religiosa dedicata alle persone bisognose. Questo impegno è già stato accettato dal giovane. Il caso è comunque diventato virale, sollevando anche un grande dibattito sui social e non solo.

Il ‘Codice di comportamento degli studenti’ dell’Università Bocconi è molto chiaro riguardo a tali situazioni. Esso definisce la ‘disonestà accademica’ come qualsiasi “comportamento finalizzato a conseguire per sé o procurare ad altri un indebito vantaggio nel corso di una prova di accertamento dell’apprendimento”. Inoltre il codice impone che sia assolutamente vietato “l’uso di qualunque aiuto o congegno di qualsiasi tipo (cartaceo o elettronico) che non sia stato esplicitamente autorizzato dall’esaminatore della prova”. Questo include manuali, appunti, note, libri o pubblicazioni, telefoni mobili, siti internet, social media, computer portatili o altri dispositivi elettronici.