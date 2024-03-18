Tiziano Ferro ufficializza il divorzio con Victor: “È un lutto”

18 Marzo 2024

Tiziano Ferro ha annunciato su X di aver concluso le pratiche per il divorzio con Victor Allen. I due si erano sposati il 25 giugno 2019 e avevano reso pubblica la loro separazione nel settembre 2023. Nel suo post, il cantante ha scritto dopo le loro iniziali e le date 25/6/19 – 15/3/24: “È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile”.

Poi ecco che è entrato nel vivo del suo messaggio, parlando di cosa rappresenti per lui la fine della loro relazione: “La nostra storia è ufficialmente conclusa. Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza”.

A quel punto ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino, ma anche lo stesso Victor: “Quindi grazie vita! Grazie Dio. Grazie amici miei. Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna. … grazie Vic”. Infine ha terminato il suo post con frasi di speranza per il futuro: “Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!”.

La notizia della loro separazione, come detto, era arrivata lo scorso settembre. Scusandosi per aver dovuto disdire gli impegni presi in Italia per la presentazione del suo romanzo, aveva dichiarato: “Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me”.