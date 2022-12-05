Vanno in gita con tutta la famiglia: aggrediti dalle mucche violente

5 Dicembre 2022

Quando si va in montagna occorre essere cauti, si sa che può essere un luogo pericoloso: frane, slavine e animali selvatici sono in agguato. Certo uno non immagina di doversi guardare le spalle anche dalle mucche, di solito mansuete. Una famiglia veneziana si trovava a fare un’escursione sulla Cima Grappa, nel Trevigiano, quando è stata circondata da una mandria di mucche, per salvarsi hanno dovuto chiedere aiuto!

Padre, madre e i tre figli sono dovuti scappare via, inseguiti dai pensanti bovini.

Il motivo del “dissapore” potrebbe essere stato la presenza di vitellini, verso cui le mucche mamme sono molto protettive (come accade in tutte le specie). A rimetterci maggiormente è stato il padre, butato in terra dai bovini e trascinato per alcuni metri. A quel punto l’uomo si è rifugiato una buca carsica per poi correre da moglie e figli e chiedere aiuto alla vicina caserma Milano: qui i soldati del Sacrario Militare del Grappa hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati un medico e un infermiere del Suem di Crespano per soccorrere i feriti che si pensava fossero di più In realtà l’uomo era l’unico ad avere contusioni multiple ed è stato quindi trasferito all’ospedale di Castelfranco Veneto. Per gli altri famigliari è stato solo un grosso spavento. non guarderanno mai più le mucche come prima!

Le mucche sono animali tendezialmente mansueti, ma ognianimale in presenza del suo “cucciolo” può agitarsi o sentirsi minacciato. La prima cosa da fare se si teme di avere di fronte una muca “aggressiva” è capire cosa sta per fare Se si avvicina a testa alta di solito è indice amichevole; se invece tengono il capo chino verso il terreno è probabile che siano agitate. Se parte la carica, vi conviene cercare riparo nel bosco, o arrampicarvi su un albero. Le mucche non sono agilissime, ma possono essere veloci e sicuramente, sono molto pesanti!