E’ partito da Milano il Coca-Cola Christmas Tour | Il video

6 Dicembre 2023

Sabato la magia del Natale è arrivata tra i grattacieli di Citylife a Milano grazie al Coca-Cola Christmas Tour!

Dalle ore 11:00 alle ore 20:00, intorno all’iconico Truck 100% elettrico rosso, una festosa Coca-Cola Christmas Area ha accolto centinai di visitatori che hanno potuto immergersi nell’atmosfera natalizia, partecipare a iniziative solidali a favore di Banco Alimentare e a tante attività speciali all’insegna della gentilezza, generosità e condivisione.

A raccontare on air e sui social questa magica giornata Ylenia che sarà presente anche alle prossime tappe:

6 Dicembre | Torino, Piazza Vittorio Veneto (11.00-20.00)

10 Dicembre | Roma, Maximo Shopping Center c/o area eventi del centro commerciale, in Via Laurentina, 865. (11.00-21.00)

19 Dicembre | Catania, Piazza Verga (11.00-21.00)

Ti aspettiamo per scoprire il Babbo Natale che c’è in te!

E per prepararti fino al 7 gennaio condividi la magia del Natale con Coca‑Cola e prova a vincere regali per te e i tuoi cari. Acquista Coca‑Cola, Fanta, Sprite o Kinley nei supermercati, carica lo scontrino sulla Coca‑Cola App e prova a vincere premi unici. In palio il kit Coca‑Cola per la tavola! Inoltre parteciperai all’estrazione finale per un viaggio in Trentino.

Tutte le info su: https://www.coca-cola.com/it/it/offerings/christmas-2023/promo