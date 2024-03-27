Jason Derulo dopo tanti anni torna in Italia: l’intervista

27 Marzo 2024

Abbiamo intervistato Jason Derulo nei camerini del Forum di Assago, poco prima di salire sul palco per il tour “Nu King”.

Era da tanto che non tornava in Italia. Cos’è che più gli piace del nostro Paese? Il cibo, ovviamente.

“Qui posso mangiare tutti i carboidrati che voglio senza ingrassare” ha detto ridendo.

Il nuovo album è uscito a distanza di tanti anni dall’ultimo. In milioni lo aspettavano e lui è emozionatissimo di portare in giro per il mondo la fresca tracklist.

Nel disco c’è un featuring con Michael Bublé. Com’è nata la loro collaborazione? Ne ha parlato con Max Brigante.