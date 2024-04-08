L’esordio alla regia di Margherita Vicario con “Gloria”

8 Aprile 2024

La cantautrice e attrice firma la regia della sua opera prima: Gloria! La pellicola che arriverà nelle sale italiane a partire dall’ 11 Aprile. Il film, scritto dalla stessa Vicario con Anita Rivaroli, è accompagnato da un’architettura musicale in dialogo con l’ambientazione settecentesca.

La musica e il cinema, due anime dell’artista che si ricongiungono: “Il sogno più grande per chi scrive e sentire la propria musica realizzata e suonata da un’orchestra. Vedere qualcosa che all’inizio è solo mentale, solo un’idea intangibile, essere realizzata da tante persone”; ha detto in diretta a 105 Mi Casa. La realizzazione di un sogno che ha fin da bambina: fare un film musicale che non sia un musical. Viene confermato, così, il sodalizio artistico tra Margherita Vicario e il producer torinese Dade anche nel formato cinematografico.

Da poco annunciato anche il GLORIA! Tour 2024: un travolgente viaggio in musica in cui Margherita Vicario guiderà il suo pubblico tra grandi hit del passato, nuovi brani e diversi assaggi della colonna sonora del film. Il tour partirà 7 maggio da Matera per poi fare tappa Molfetta, Taranto, Padova, Ravenna, Roma, Susa, Cividale Del Friuli e Brescia.

In diretta ci ha parlato anche di Aria!, il suo nuovo singolo tratto dalla colonna sonora del film: un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, una magia pop sovversiva che esplode in musica.