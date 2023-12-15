Luca Zaia, il suo nuovo libro è un inno alla libertà

15 Dicembre 2023

Luca Zaia oggi lo conosciamo come presidente della Regione Veneto, ma a metà degli anni Ottanta era un diciottenne che si affacciava alla vita senza mai aver messo piede fuori dalla provincia, che decide partire in macchina verso la Spagna.

Con la distanza della maturità, nel suo nuovo libro “Fa’ presto, vai piano. La vita è un viaggio passo a passo”, rievoca questo viaggio di 3 giorni, in cui per la prima volta ha posato uno sguardo consapevole su se stesso e sulla vita.

Ripercorrendo quell’avventura, confronta le possibilità di oggi con le difficoltà di ieri, le speranze di una generazione e le promesse della storia, tra intuizioni e desideri, aspettative e fuoriprogramma.

Muovendosi per le strade d’Europa a bordo di una 2 Cavalli, racconta lo stupore nella «scoperta» dell’altro, l’esperienza delle frontiere, fisiche e psicologiche, la verità di una «terra promessa», la Spagna, sospesa tra nostalgia e progresso, lo smarrimento davanti al limite estremo, la malinconia del distacco e la libertà della memoria che resta, ma adattandosi all’età e all’esperienza.

Ne ha parlato in diretta a 105 Friends.