Carl Brave ed Elodie: ecco il video di "Parli parli"

È uscito il video di "Parli parli", la nuova canzone di Carl Brave realizzata in collaborazione con Elodie. Nella clip, diretto da Fabrizio Conte, i due artisti sono immersi in un'atmosfera vintage, molto anni '80. C'è lui che parla a un vecchio telefono e racconta di una partita di calcio e, dall'altra parte, lei ascolta annoiata in vestaglia. "Hai solo un’ultima moneta da infilare, poi mi lascerai da sola come una cretina", gli canta lei.

Il brano è contenuto nel nuovo album di Carl, "Coraggio". "Solo Elodie avrebbe potuto far esplodere così quella roba. Ha un’eleganza e un carattere unico. Riesce a essere sia una voce classicona alla Mina che una personalità modernissima. E fa davvero la differenza", ha dichiarato il cantante romano riferendosi al singolo.

Qui il video ufficiale.