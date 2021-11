105 Mi Casa speciale Ed Sheeran: on air e in tv il 2 dicembre alle 20 Uno speciale condotto da Max Brigante che vede protagonista Ed Sheeran in un incredibile live show

Il 2 dicembre, alle 20, non prendete impegni: Radio 105 vi farà vivere una serata speciale insieme a Max Brigante ed Ed Sheeran, con un appuntamento esclusivo on air e in tv! Dalle 20 uno speciale 105 Mi Casa dedicato all'artista che negli ultimi anni ha collezionato successi incredibili, Ed Sheeran, con un racconto esclusivo e immagini del suo secret live a Milano. Curiosità, aneddoti e tanta musica: giovedì 2 dicembre alle 20, on air e in tv sul canale 157!