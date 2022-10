Partecipa al concorso e vivi con noi un'esperienza indimenticabile!

Partecipa al concorso "Vivi la MGW&Cartoomics Vip Experience con Radio 105” ed entra con noi alla Milan Games Week:



- 25 novembre 2022 – Milano, Rho Fiera

- 26 novembre 2022 – Milano, Rho Fiera

- 27 novembre 2022 – Milano, Rho Fiera

Potrai vincere un biglietto Vip per te e un tuo accompagnatore per accedere in modo esclusivo all’evento e vivere un’esperienza unica:

- early entry

- ingresso esclusivo in Vip Lounge con open food & drinks

- ingresso prioritario nell’Arena Esports

- un Badge Vip con il Lanyard Milan Games Week & Cartoomics

- salta la coda su Ponte dei Mari

- salta la coda nella Gaming Zone powered by GameStop

- una t-shirt limited edition

- un poster autografato

- una Bag limited edition

Per accedere all'estrazione finale basta rispondere correttamente a 3 domande sull’evento.

Cosa aspetti? Clicca qui per partecipare al concorso!