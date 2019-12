Shawn Mendes non voleva confessare il suo amore a Camila Cabello: "Ho cambiato idea grazie a una strada"

Shawn Mendes e Camila Cabello sono davvero innamorati, ma il cantante ha ammesso di amare la sua fidanzata già da ben prima di confessarle i suoi sentimenti.

Durante un meet & greet con alcuni fan, Shawn ha raccontato che, prima di fidanzarsi, era combattuto sul da farsi: non sapeva se dichiararsi a Camila o preservare la loro amicizia. Ma proprio quando aveva deciso di rinunciare, il destino gli ha mandato un segnale, facendogli cambiare idea.

"Non l'ho mai detto neanche a Camila. Ma c'è stato un momento prima che iniziassimo a frequentarci, in cui mi chiedevo cosa faccio, dovrei dirle cosa sento. Ero per strada, stavo guidando e nel momento in cui mi stavo dicendo 'Non glielo dirò', sono passato in una via chiamata Camila" ha confessato Shawn.

Il cantante di Treat you better non ha ben spiegato dove fosse, ma negli USA ci sono diverse Camila Avenue e Camila Drive.