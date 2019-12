Billie Eilish si racconta: “Mio fratello è la mia unica ragione di vita”

Billie Eilish ha vinto il premio come Hitmaker of the Year di Variety e, una volta salita sul palco a ritirare questo importante riconoscimento, ha speso qualche parola nei confronti del fratello e suo collaboratore Finneas. Il ragazzo lavora infatti insieme a Billie e sembra proprio sostenerla in ogni suo passo nel mondo musicale. Le parole della cantante sono state davvero toccanti e sincere, un modo insomma per condividere con il fratello la vittoria ai Variety.

“Finneas è il mio migliore amico – ha detto la ragazza 17enne – e il mio fratello maggiore, ha quattro anni più di me e siamo da sempre i migliori amici. Abbiamo iniziato a fare musica insieme quando io avevo solo 13 anni e lui ne aveva 17 ed è lui è sempre stato il mio producer. Lui è l’unica ragione per cui sono in qualsiasi parte del mondo – ha raccontato Billie evidentemente commossa – ed è probabilmente l’unica ragione per cui sono viva”.

Anche la canzone “Everything I Wanted” sembra proprio che sia stata ispirata dal rapporto con il fratello e infatti ha aggiunto: “Un giorno Finneas mi si avvicinò e disse ‘Finché sono qui, nessuno può farti del male’. Quel giorno abbiamo deciso di occuparci del nostro rapporto e di aiutarci a vicenda, ci piace affrontare le cose insieme. Questo episodio ha completamente spianato la strada per il testo della canzone”.